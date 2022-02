Fasciatura al ginocchio per Osimhen: la notizia in vista di Lazio-Napoli!

Victor Osimhen potrebbe rimanere di nuovo fermo ai box. L’attaccante del Napoli è stato sostituito al 74’ della gara di ieri contro il Barcellona per un problema al ginocchio destro che già lo aveva condizionato in allenamento.

Le condizioni del numero 9 mettono in allerta l’intero ambiente azzurro. Al momento dell’uscita dal campo gli è stata applicata una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il problema che si era manifestato in allenamento, dunque, sembra essersi riacutizzato.

Spalletti aveva provato a riservarlo per gran parte del match nella trasferta di Cagliari, dove Osimhen è risultato comunque decisivo siglando nel finale la rete del pareggio, ma a quanto pare non è bastato.

FOTO: Imago – Osimhen Napoli

Non è da escludere, quindi, che mister Spalletti dovrà concedere alla punta nigeriana un periodo di recupero più lungo per consentirgli di riprendersi al meglio dall’infortunio. Alle porte le gare contro Lazio, Milan ed Hellas Verona in un punto cruciale della stagione del Napoli.

Secondo quanto riportato in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, la fasciatura applicata ieri sarebbe solo a scopo cautelativo in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio di Sarri. Restano da valutare le condizioni di Osimhen, che non è al meglio dal punto di vista fisico.