Luciano Spalletti studia le mosse per bloccare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce anch’essa dalla delusione in Europa League contro il Porto e che cercherà di mettere il bastone tra le ruote al ‘suo’ ex Napoli.

Il tecnico di Certaldo valuta anche possibili rotazioni, oltre un possibile nuovo cambio di modulo. Una novità potrebbe esserci in difesa e potrebbe riguardare il difensore Amir Rrahmani.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Amir Rrahmani of SSC Napoli celebrates after scoring the 3-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il centrale ex Hellas Verona è apparso un po’ in difficoltà nelle ultime uscite e potrebbe godere di un turno di riposo in vista della delicata sfida dell’Olimpico.

A rivelarlo è Il Mattino, che scrive quest’oggi: “Qualche valutazione va fatta su Rrhamani, forse bisognoso di tirare il fiato. Troppi sbandamenti, troppi limiti di personalità nel gestire le fasi torride: forse potrebbe toccare a Juan Jesus. Ma tutto verrà deciso solo oggi”.