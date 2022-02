Il Napoli affronterà la Lazio nella sfida in programma domani allo stadio Olimpico, in quella che si preannuncia il primo atto di una lunga corse che porterà fino all’ultima giornata di campionato.

Decisamente una partita non banale per il grande ex di turno, Maurizio Sarri, che ha scritto pagine indelebili all’ombra del Vesuvio e che oggi siede sulla panchina biancoceleste.

Un successo potrebbe rilanciare la squadra capitolina addirittura in ottica Champions. Non dello stesso avviso i partenopei, che cercano l’aggancio in vetta al Milan e il momentaneo sorpasso ai danni dell’Inter.

Out Lazzari. Sarri spera per altri due titolari

Chi non sarà del match è Manuel Lazzari: l’esterno ex SPAL è alle prese con la lesione al flessore che lo terrà lontano dai campi per almeno altre due settimane.

Lazio’s Italian midfielder Manuel Lazzari controls the ball during the Italian Serie A football match Lazio vs bologna at the Olympic stadium in Rome, on February 12, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Inoltre, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fa sapere che Sarri rischia di rinunciare anche ad Acerbi e Pedro. Il difensore, dopo aver superato lo stiramento alla coscia, è ancora giù di condizione. L’attaccante, invece, che contro il Porto è sceso in campo, ha ancora dolore alla caviglia infortunata.

