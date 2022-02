Graziani: “Spalletti non c’ha capito niente! Osimhen non può stare in panchina”

L’ex attaccante e campione del mondo, Ciccio Graziani, è intervenuto nel corso del programma “Tiki Taka” su Italia 1. Ecco quanto evidenziato:

“Stasera Spalletti non c’ha capito niente! Non si possono lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina, non esiste. Sono tre mesi che Osimhen non gioca e stasera lo lasci in panchina!? Faccio i complimenti al Cagliari per la partita che ha fatto, ma stasera Spalletti se l’è incartata da solo.

Osimhen Cagliari Napoli

Petagna è un buon giocatore, ma non per squadre che ambiscono a certi traguardi. Il Napoli doveva giocare per vincere questa partita, invece ha giocato solo gli ultimi 15′. Appena sono entrati i titolari ha cambiato la partita”.

Va detto, così come lo stesso Spalletti ha spiegato al termine della gara, che Osimhen e Fabian Ruiz non fossero nelle condizioni adatte per giocare e, anzi, in teoria non avrebbero nemmeno dovuto disputare la partita.