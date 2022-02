NAPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

94′ – FISCHIO FINALE: Bologna batte Napoli per 2-1.

92′ – Giallo per il Napoli: ammonito Mercurio per spinta su Corazza.

91′ – Giallo per il Napoli: ammonito Costanzo per fallo a centrocampo.

90′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 94′.

88′- Occasione Bologna: tiro dalla distanza di Pietrelli che finisce sopra la traversa.

87′ – Cambio Napoli, fuori Mane per Toccafondi.

81′ – Cambio per il Napoli: fuori Vergara, dentro Marranzino.

79′ – Occasione Bologna: su un lancio lungo pescato Paananen che da posizione defilata calcia alto.

78′ – Doppio cambio Bologna, escono Byone e Raimondo, entrano Cupani e Pietrelli.

75′ – Clamorosa occasione Bologna: cross dalla destra di Corazza che pesca in area il solo Paananen, che manda sulla traversa.

72′ – Altra occasione per il Napoli: calcio d’angolo battuto da Vergara, stacco di Marchisano che sfiora il Napoli.

71′ – Pazzesca occasione Napoli: palla filtrante in area per Mercurio che ci arriva allungandosi, ma è incredibile la parata di Bagnolini che nega il pareggio agli azzurri.

74′ – Doppio cambio Bologna: fuori Wallius e Rocchi, entrano Corazzo e Paananen.

69′ – Occasione Napoli: cross di Marchisano con Giannini che colpisce al volo sul secondo palo prendendo l’esterno della rete.

69′ – Cambio per il Napoli: fuori Cioffi, dentro Mercurio.

62′ – Cambio Bologna, entra Urbanski per Pagliuca.

62′ – Giallo per il Bologna: ammonito Wallius per fallo su Cioffi.

58′ – Pazzesca occasione per il Napoli! Gran giocata di Vergara sulla destra che di tacco serve Marchesano: cross dal fondo e colpo di testa di Giannini salvato sulla linea da Amey.

56′ – Ancora cross in area, Ambrosino prova l’eurogol colpendo in rovesciata, palla di poco alta.

53′ – Gol Bologna, Raimondo! Ancora un lancio lungo a scavalcare la difesa del Napoli, Raimondo scatta sfruttando l’errore di Giannini che non sale e davanti a Idasak non sbaglia. 1-2 per il Bologna.

52′ – Prova il tiro dai 30 metri Coli Saco, ma il suo mancino e centrale, para Bagnolini.

49′ – Giallo per il Napoli: ammonito Vergara per fallo a metà campo.

48′ – Occasione Bologna: lancio lungo, palla per Rocchi che prova il pallonetto a scavalcare Idasiak che riesce a smanacciare via.

47′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!!!AMBROSINO! Cross dalla destra di Marchisano, palla in area con stacco imperioso di Ambrosino che mette nell’angolino! 1-1

46′ – Inizio secondo tempo: subito cambio per il Napoli, dentro Ambrosino per D’Agostino. Il Napoli passa al 4-3-2-1

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo.

42′ – Giallo per il Bologna, ammonito Bynoe che evita la ripartenza del Napoli.

42′ – Occasione pericolosa del Bologna in area di rigore con Rocchi, chiuso con un ottimo intervento da Barba.

39′ – Punizione dalla trequarti del Napoli: batte Vergara che quasi non inganna Bagnolini, ma il portiere del Bologna con un passo indietro riesce a recuperare posizione e pallone.

34′ – Occasione Napoli con Vergara, incursione centrale: arriva ai 20 metri e calcia con il sinistro, para Bagnolini

27′ – Punizione pericolosa battuta da Cioffi, di poco alta sulla traversa.

23′ – Risposta del Bologna, Pyhtia si invola sulla destra e si accentra: il suo tiro col mancino dal limite dell’aria è centrale e viene parato da Idasiak.

22′ – Incredibile occasione per il Napoli! Palla filtrante di Vergara per Saco che con un destro a incrociare calcia in porta, trovando una grande parata del portiere avversario Bagnolini.23

19′ – Giallo per il Bologna, ammonito Amey per fallo su Vergara.

16′ – Punizione dalla trequarti del Napoli, cross di Vergara con colpo di testa di Saco che manda alto.

13′ – GOL DEL BOLOGNA: ROCCHI! Palla verso la metà campo del Napoli, Stivanello lancia in profondità Rocchi che sfrutta un buco della difesa azzurra. L’attaccante controlla la palla in area e con un sinistro in diagonale batte Idasiak. 0-1.

10′ – Clamorosa occasione per il Bologna! Calcio d’angolo battuto dalla destra, in area colpisce di testa Mercier che tutto solo manda incredibilmente fuori. Pericolo scampato per il Napoli.

3′ – Scambio tra Vergara e Marchisano, quest’ultimo anticipato prima di calciare in calcio d’angolo.

1′ – Calcio d’inizio, batte il Bologna.

PRIMO TEMPO

ORE 14 – Squadre in campo per il riscaldamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 14:30.

Napoli Bologna Primavera, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

A disposizione: Boffelli, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Acampa, Gioielli, Flora, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

BOLOGNA (3-4-2-1): Bagnolini; Amey, Stivanello,

BOLOGNA (3-4-2-1): Bagnolini; Mercier, Amey, Stivanello; Wallius, Pyythia, Bynoe, Annan; Pagliuca, Rocchi; Raimondo.

A disposizione: Franzini, Sakho, Casadei, Arnofoli, Corazza, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki, Paananen, Motolese, Urbanski, Allenatore: Vigiani.

Pagliuca; Wallius, Pyythia, Urbanski, Mercier, Annan; Raimondo, Paananen.

A disposizione: Franzini, Sakho, Casadei, Arnofoli, Corazza, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki, Paananen, Motolese, Bynoe Allenatore: Vigiani.

Formazioni Napoli-Bologna Primavera

Napoli Bologna Primavera, come ci arrivano le due squadre

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna, match valido per la prima giornata di ritorno del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Nicolò Frustalupi sono reduci dal beffardo K.O. ottenuto a Verona la scorsa settimana; il Bologna invece ha giocato un match di recupero in settimana contro il Milan perdendo 5-2, spezzando una serie di due successi ottenuti contro Verona e Pescara.

La gara sarà un vero e proprio crocevia per il campionato dei partenopei, che sono ad un passo dalla zona playoff (il Napoli deve ancora recuperare una partita contro la Fiorentina in trasferta, ndr), ma con un successo potrebbero soprattutto allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Bologna, infatti, occupa il terzultimo posto in classifica a -9 dagli azzurrini (GUARDA QUI LA CLASSIFICA).

Per questo incontro mister Frustalupi ha tenuto fuori dalla lista dei convocati Daniel Hysaj, che sta recuperando dopo la rottura del setto nasale, oltre al centrocampista Gennaro Iaccarino che si infortunò ai legamenti proprio nella gara d’andata. All’andata il Napoli si impose a Bologna per 1-2 con Ambrosino (su rigore) e Spavone che risposero all’iniziale vantaggio di Raimondo.

Dai nostri inviati all’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti, Domenico Visone e Achille Strombetta.