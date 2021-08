BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

80' - Ammonito Stivanello che ha steso con un brutto fallo De Pasquale.

79' - Ultimo cambio nel Bologna: esce ed entra Sigurpalsson.

74' - Altri due cambi nel Napoli: fuori Barba e Ambrosino, dentro Pontillo e Pesce.

66' - Doppio cambio nel Napoli: escono Spavone e Marranzino, dentro De Pasquale e Flora.

64' - Doppio cambio nel Bologna: fuori Pagliuca e Arnofoli, dentro Paananen e Corazza.

58' - Ci prova anche il Bologna: tiro dalla distanza di Pietrelli ma la sfera termina alta.

57' - Grande azione prima di D'Agostino, poi di Di Dona sull'out di destra: palla crossata in area in maniera molto pericolosa ma nessun azzurrino è pronto alla deviazione e il Bologna libera.

56' - Ci prova con il destro Marranzino dal limite dell'area, palla che termina alta sulla traversa.

53' - Ammonito Spavone per una vistosa trattenuta ai danni di Raimondo a metà campo con l'attaccante del Bologna lanciato in contropiede.

50' - Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo da parte del Bologna, palla che arriva docile tra le braccia di Idasiak.

49' - In occasione del contrasto con Raimondo, Iaccarino è rimasto infortunato. Il centrocampista azzurro è costretto a chiedere il cambio ed esce zoppicando sostenuto dai membri dello staff medico. Al suo post entra Gioielli.

47' - Clamorosa occasione per il Bologna! Raimondo vince un contrasto con Iaccarino ed entra in area, palla all'indietro per l'accorrente Pietrelli che con il sinistro calcia dal cuore dell'area a botta sicura: il suo siluro però termina sulla traversa e poi sbatte sulla linea. Grandi proteste da parte dei calciatori del Bologna che invece chiedevano la rete.

45' - Inizia il secondo tempo. Subito un doppio cambio per il Bologna: escono Annan e Urbanski, entrano Cavina e Stivanello.

SECONDO TEMPO

45'+2 - Finisce il primo tempo! Ottima reazione degli azzurrini che ribaltano lo svantaggio iniziale.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

45' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! SPAVONE! Palla lunga con Ambrosino che lotta con Annan sull'out di destra e gli soffia il pallone: il centravanti entra in area dalla destra e crossa basso e forte al limite dell'area dove arriva l'accorrente Spavone che con un destro chirurgico batte Bagnolini mettendo all'angolo! 1-2!

44' - Altra occasione per il Napoli! D'Agostino penetra in area e prova a saltare un avversario: batti e ribatti con la sfera che arriva al limite da Marranzino che ci prova con il destro al volo, palla ben indirizzata ma è bravo Bagnolini a bloccare in tuffo.

43' - Bologna vicino alla rete! Punizione che è una sorta di corner corto per i padroni di casa: cross in area con Mattia Pagliuca (figlio dell'ex portiere dell'Inter, Gianluca, ndr) che sfiora di testa e il pallone che sfila ad un passo dal palo!

35' GOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!! AMBROSINO SU RIGORE! L'attaccante azzurro non sbaglia dal dischetto, palla forte sotto la traversa imprendibile per il portiere Bagnolini. 1-1!

35' - Rigore per il Napoli! Ambrosino steso in area da Motolese: penalty netto!

34' - Napoli pericoloso! Palla in profondità per D'Agostino che entra in area, esce il portiere Bagnolini ma l'attaccante azzurro lo anticipa e crossa al centro dell'area con la porta sguarnita, provvidenziale Khailoti che anticipa Marranzino pronto a colpire a rete.

31' - Palo del Napoli! Calcio d'angolo battuto da D'Agostino, Barba si arrampica altissimo e di testa devia la sfera che però si stampa sul montante alla destra di Bagnolini che può solo guardare.

29' - Ammonito Khailoti nel Bologna. Annan sbaglia il retropassaggio e lancia Marranzino, l'attaccante azzurro salta il difensore avversario che può soltanto spendere il fallo con relativo giallo. Punizione da ottima posizione battuta da Ambrosino, ma la barriera del Bologna respinge il tentativo.

27' - Tiro di alleggerimento di Marranzino che calcia con il destro da oltre 30 metri, pallone svirgolato che termina addirittura in fallo laterale.

22' - Napoli pericoloso da situazione di calcio da fermo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone viene scodellato in area con Barba che prova la deviazione al volo con il tacco, ma la sfera termina fuori.

17' - Ci prova Rocchi dalla distanza, il suo destro finisce altissimo.

14' - Prima occasione per il Napoli: D'Agostino salta un avversario sulla fascia destra e si accentra, dal vertice dell'area prova il tiro a giro con il mancino ma la palla termina ampiamente alta.

9' - GOL DEL BOLOGNA! RAIMONDO! Contropiede vincente dei padroni di casa che sfruttano un calcio d'angolo battuto male dal Napoli. Sul ribaltamento di fronte Rocchi vince un rimpallo a metà campo e lancia in profondità Raimondo, che scatta dimenticato dalla difesa: Idasiak esce alla disperata fuori area ma l'attaccante del Bologna lo salta e deposita in rete a porta vuota. 1-0.

7' - Tiro da oltre trenta metri da parte del Bologna, Idasiak fa due passi e blocca il pallone senza troppi problemi.

4' - Squadre che si stanno studiando in questi primi minuti, ma è il Bologna a tenere il pallino del gioco con gli azzurri che badano a difendersi e ripartire.

1' - Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

14.25 - Squadre in campo

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, prima giornata del Campionato Primavera 1. Il match segna l'esordio del tecnico Nicolò Frustalupi sulla panchina della Primavera azzurra.

Per il Napoli ci sono le pesanti assenze di Cioffi (per Covid, ndr) e Vergara. Mentre nelle prossime ore dovrebbero arrivare le ufficialità dei nuovo acquisti Mané (difensore classe 2003 dal Bari), Coli Saco (centrocampista classe 2002 ex Milan) e De Marco (esterno sinistro dal Perugia).

Da sottolineare come in casa Bologna in panchina ci sia Luca Vigiani che, curiosamente faceva parte dello staff di Walter Mazzarri ai tempi del Napoli, proprio con Frustalupi.

BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini; Arnofoli, Petrelli, Motolese, Annan; Casadei, Khailoti, Urbanski; Pagliuca; Raimondo, Rocchi.

A disposizione: Petre, Franzini, Cavina, Stivanello, Corazza, Cossalter, Sigurpalsson, Pietrelli, Bartha, Paananen, Corsi. Allenatore: Vigiani.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Spavone, Iaccarino, Acampa; Marranzino, D'Agostino; Ambrosino.

A disposizione: Pinto, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Flora, Pontillo, Spedalieri, Rossi, Giannini. Allenatore: Frustalupi.