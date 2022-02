Si avvicina sempre di più lo scontro diretto per lo Scudetto in programma per domani allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Saranno circa 27 mila gli spettatori attesi all’impianto di Fuorigrotta, vale a dire il massimo consentito dall’attuale capienza ridotta del 50%.

I biglietti sono esauriti già da giorni e sarà il primo sold out di questa stagione, fa sapere l’edizione odierna de Il Mattino, rivelando inoltre che allo stadio è prevista la presenza anche del Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

Photo LaPresse – Fabio Ferrari June 04, 2021 Bologna, Italy soccer Italy vs Czech Republic – Friendly match – & x2018Dall Ara Stadium of Bologna. In the pic:Roberto Mancini Italy PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xFabioxFerrari/LaPressex

Il club azzurro – si legge – è in attesa della conferma dalla Federcalcio per la visita dell’allenatore campione d’Europa.

Francesco Fildi