Cresce l’attesa in casa Napoli per il match contro l’Inter, in programma per domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, che tornerà nuovamente pieno relativamente alle misure anti Covid.

Diversi sono i dubbi di formazione, sia da una parte che dell’altra, e la conferenza stampa di vigilia del tecnico Luciano Spalletti in programma quest’oggi potrebbe magari tracciare meglio la fisionomia del probabile undici titolare. In particolare, si cercherà di capirne di più sulla possibilità che Frank Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly – di rientro dalla Coppa d’Africa – possano rientrare subito da titolare.

Dubbi Anguissa e Koulibaly. Sulla difesa a tre…

Questi sono i due principali dubbi di formazione che caratterizzano la vigilia dello scontro Scudetto, quasi un miraggio dopo il complicato periodo di magra delle scorse settimane. Avranno un certo peso specifico le scorie che i due si portano dietro, quindi non è da escludere che entrambi possano partire dalla panchina.

In tal caso, lo schieramento dovrebbe non discostarsi tantissimo dalle ultime uscite, in cui il Napoli ha ridotto il distacco dalla capolista e ha preparato un potenziale sorpasso in classifica.

UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Andrè Anguissa, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly and Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrate the victroy after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al momento, anche l’ipotesi di una difesa a tre – con l’impiego simultaneo di Koulibaly, Juan Jesus e Rrahmani – sembra non essere tra le più probabili. Più plausibile, in caso di schieramento a specchio, che Di Lorenzo possa restare bloccato insieme alla coppia di centrali.

In porta, Ospina dovrebbe essere confermato ancora una volta a discapito di Alex Meret, che nemmeno contro il Venezia è riuscito a ritrovare la titolarità.

A centrocampo chiavi in mano a Fabian Ruiz, unico calciatore che in mediana ha assicurato in ogni caso una maglia da titolare. A completare la coppia in mezzo al campo resta favorito Lobotka, in virtù anche di quello che è il rendimento dell’ex Celta Vigo.

Grosse novità non sono previste nemmeno sulla trequarti con Insigne, Zielinski e Politano pronti a formare il trio alle spalle di Osimhen.

VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Victor Osimhen of Napoli celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Inter: sorpresa in difesa?

Difesa a tre scontata invece per quanto riguarda l’Inter, chiamata a sua volta a rifarsi dopo la sconfitta contro il Milan. Danilo D’Ambrosio potrebbe essere la scelta a sorpresa per sostituire Bastoni, squalificato dal giudice sportivo per i fatti del derby. In alternativa, Dimarco è pronto eventualmente ad affiancare de Vrij e Skriniar.

L’altro ballottaggio a tinte nerazzurre è in attacco, con Sanchez che contende la maglia da titolare a Edin Dzeko. Il cileno potrebbe essere la scelta per ridurre al minimo i punti di riferimento per la difesa azzurra, che per numeri è momentaneamente la migliore della Serie A.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Francesco Fildi