Venezia, Zanetti: “Napoli tra le migliori d’Europa. Noi abbiamo un compito preciso”

Alla vigilia di Venezia–Napoli, Paolo Zanetti ha analizzato la sfida di domani pomeriggio al Penzo. Il tecnico. Ha parlato molto bene del Napoli di Luciano Spalletti e ha svelato di aver chiesto ai suoi di ripetere la stessa prestazione dell’andata per intensità e concentrazione.

“Sì, è vero. Abbiamo fatto il nostro percorso e ora dobbiamo buttarci in questo percorso finale, saranno tre mesi di fuoco. Non possiamo pensare di fare sempre punti quella dopo, davanti avremo un Napoli che è una corazzata contro cui è quasi impossibile avere il pallino del gioco per una squadra come la nostra. Il Napoli ha un gioco meraviglioso, ma dobbiamo avere la forza di provarci anche contro di loro. Contro l’Inter dal letto ho visto la mia squadra mettere in campo tanto spirito, poi serve anche un po’ di fortuna, i dettagli fanno sempre la differenza. Mi tengo intanto la buonissima prestazione tenendo conto della differenza tra noi e loro. Ho chiesto di ripetere quella prestazione, dovremo avere coraggio, i punti sono pesanti e determinanti”.

Zanetti Venezia (Getty Images)

Zanetti: “Napoli tra le migliori d’Europa”

Nani? “Nani lo stiamo conoscendo, non è facile diventare leader in corsa perché lo spogliatoio ha già i suoi equlibri. Sicuramente è un leader tecnico, si è presentato benissimo lavorando forte e in questi 20 giorni è cresciuto, gli mancano solo i minuti partita, se c’è qualcuno che può spostare gli equilibri è lui con la sua classe. Lui è un leader tecnico e sono sicuro che col tempo lo diventerà anche caratterialmente, mi piacerebbe però non ci fosse bisogno della squadra di un leader solo che sposta gli equilibri, ma che ci siano più leader in campo capaci di spostare qualcosa a livello mentale, credo faccia parte della crescita di un gruppo”.

Cosa manca al Venezia? “Un gruppo di Serie A deve crescere sulla base dei propri errori, abbiamo una squadra mediamente giovane e con difficoltà comunicative ovvie, ne abbiamo tolti due e messi altri due, quindi il linguaggio comune dev’essere quello che si fa in campo”.

Come si affronta il Napoli? “Quello che ho chiesto alla mia squadra è di rimettere in campo la voglia e la determinazione che ho visto nel match contro l’Inter. Questo si può ottenere approcciando la gara con grandissima umiltà, in quanto ci troveremo davanti una delle migliori squadre d’Europa“.