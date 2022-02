L’ex giocatore di Milan e Inter, e campione del mondo con l’Italia nell’82, Fulvio Collovati, ha rilasciato un’intervista alla redazione de Il Mattino, facendo il punto della situazione in casa Napoli, in vista del match contro il Venezia, e tracciando una sua previsione sulla lotta Scudetto.

“Attenzione al Venezia”

“Il Napoli deve sperare in un pareggio nel derby (Inter-Milan ndr) ma è chiaro che penserà solo al Venezia”, spiega Collovati nel corso della sua intervista, “I lagunari sono una squadra che gioca un buon calcio: gli azzurri per poter lottare per lo scudetto non potranno più ripetere passi falsi come quelli con l’Empoli e lo Spezia”.

FOTO: Getty – Napoli

Il Napoli può lottare ancora per lo Scudetto?: “Certo, a patto che vinca a Venezia e poi batta l’Inter nella partita successiva al Maradona. Il mese di febbraio sarà decisivo, anzi direi che questi due turni di campionato saranno determinanti. In questa settimana si è infortunato Lozano ma per il resto Spalletti avrà tutti a disposizione e ritorneranno due calciatori importanti come Anguissa e Koulibaly. Senza dimenticare che sono rientrati Fabian e Osimhen“.

Osimhen Koulibaly

Sulla lotta Scudetto

Infine, sulla lotta Scudetto aggiunge: “L’Inter ha dimostrato di essere finora la più forte, gioca un calcio d’attacco con due ali vere come Dumfries e Perisic a volte però finisce con il rischiare u po’ troppo. Il Milan senza Ibra e Rebic in attacco è legato all’estro di Leao perché Giroud è un uomo d’area di rigore, un colpitore di testa. Spalletti ha dato una fisionomia chiara al Napoli, un calcio che mi sta piacendo molto: la cosa più importante è aver ritrovato gli assenti“.

Francesco Fildi