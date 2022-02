Prossimo avversario del Napoli in campionato è il Venezia, reduce fino a oggi di una buona stagione al ritorno in Serie A dopo diciannove anni. I ragazzi di Zanetti cercheranno di tendere la trappola agli azzurri, evidentemente di un altro avviso.

Il quotidiano Tuttosport traccia quello che potrebbe essere il canovaccio tattico del match, in programma per domani alle ore 15:00, allo stadio Penzo.

Lorenzo Insigne of SSC Napoli scores the goal of 1-0 during the Serie A football match between SSC Napoli and Venezia FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, August 22th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini

La strategia per fermare Osimhen

Obiettivo numero uno dei lagunari è quello di fermare l’esuberanza di Victor Osimhen, pronto a tornare dal primo minuto in campo proprio nella sfida di domenica.

“Il nigeriano – si legge – sarà il vero pericolo pubblico numero uno per il Venezia, aggiungendo al palleggio a tratti ubriacante degli azzurri ancora più possibilità ai ragazzi di Spalletti di attaccare in verticale, anche percorrendo ampie porzioni di campo. Il Venezia, dal canto suo, cercherà di non concedere quindi il fianco ad un attacco mortifero e capitanato da un centravanti in cerca di rivalsa. Ragion per cui la squadra di Zanetti giocherà bassa, lasciando il pallino del gioco agli azzurri”.

VENICE, ITALY – OCTOBER 26: Mattia Aramu of Venezia celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and US Salernitana at Stadio Pier Luigi Penzo on October 26, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Venezia, inoltre, può puntare anche su Mattia Aramu, leader tecnico dell’attacco arancioneroverde. Insieme a lui, in attacco ci saranno Okereke ed Henry, pronti a colpire gli azzurri in contropiede.

Francesco Fildi