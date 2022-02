L’ultimo bilancio reso noto dal Calcio Napoli ha manifestato l’esigenza da parte del club di ridurre i costi, ecco perché le news di queste ore riportano l’intenzione della proprietà di approntare un drastico cambio di gestione per risanare i conti.

Napoli, De Laurentiis

News calcio Napoli, De Laurentiis vuole riproporre il “modello Mazzarri”

In particolare l’edizione odierna di Repubblica rivela l’idea che il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di attuare. Una sorta di ritorno al passato riproponendo quello che fu il modello vincente ai tempi in cui sulla panchina azzurra sedeva Walter Mazzarri. Dunque un taglio al monte stipendi affidandosi a calciatori giovani che possano esplodere e magari generare future plusvalenze.

Chiaro che una strategia di mercato di questo tipo potrebbe essere mal digerita dalla piazza, dove la delusione è già tangibile guardando i numeri delle presenze allo stadio Maradona, nonostante la squadra sia al secondo posto in classifica e ancora potenzialmente in lotta per vincere lo scudetto.