Lussazione alla spalla per Lozano, l’ortopedico del Pellegrini rivela: quanto tempo servirà per il recupero

La giornata in casa Napoli è stata caratterizzata dalla brutta notizia proveniente dal Messico, dove Hirving Lozano ha subito un infortunio rimediando la lussazione della spalla. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha così contattato il dott. Leopoldo Caruso, ortopedico dell’ospedale Pellegrini, che ha fornito delucidazioni sul tipo di infortunio. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Lozano infortunio

“È fondamentale che la lussazione sia stata ridotta seduta stante per ridurre i tempi di recupero. Se la lussazione è di tipo anteriore, quindi una lussazione semplice, si prevede una perdita dei rapporti articolari e una cicatrizzazione del complesso legamentoso. Normalmente si deve immobilizzare l’arto con un tutore almeno per 3-4 settimane. Spero che quella di Lozano sia una lussazione semplice.

La corporatura di Lozano non ha aiutato. Cadendo in quel punto e in quel modo era impossibile evitare questo tipo di infortunio, ad ora i tempi di recupero si possono solo ipotizzare“.