Infortunio in nazionale per Lozano, il messicano è uscito in barella: la diagnosi

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui propri social, ha rivelato l’entità dell’infortunio del Chucky: lussazione alla spalla destra. Questo il comunicato: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”.

Ancora brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Mentre le nazionali europee sono rimaste ferme, in America si sono disputate le gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. David Ospina con la Colombia e Hirving Lozano con il Messico sono i due giocatori del Napoli che hanno giocato le gare in questi giorni.

Infortunio Lozano

Dopo il forfait di Ospina nella sfida contro l’Argentina a causa di un’intossicazione alimentare, nella notte si è fermato anche Hirving Lozano. Al minuto 66 della sfida contro il Panama, il messicano è caduto male sul braccio destro dopo uno scontro di gioco.

Il dolore è stato fortissimo, tanto da dover tenere il braccio destro fermo con l’altra mano. Il Chucky è stato portato fuori dal campo in barella e a fine partita è andato in ospedale per eseguire i primi accertamenti.

Dai primi controlli effettuati si parla di una possibile lussazione al braccio destro. Un ennesimo infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un bel po’ di tempo: una stagione davvero sfortunata per il numero 11 azzurro.