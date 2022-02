NAPOLI SPAL PRIMAVERA

90’+4′ – Finisce la partita tra Napoli e Spal. Gli azzurrini conquistano i 3 punti con un 4-2.

90’+2′ – La Spal ci prova: azione in verticale dei ferraresi, Chillemi riceve in area di rigore e calcia raso terra. Idasiak si oppone.

90′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

88′ – GOL DELLA SPAL! 4-2! RETE DI WILKE BRAAMS! Errore in uscita dalla difesa di Barba, che perde palla. Sfera servita in area per Wilke Braams che davanti a Idasiak non sbaglia: riaperta la partita.

87′ – Reazione di nervi della Spal: azione dalla destra che si conclude con un cross per Wilke Braams, tiro dall’interno dell’area, para Idasiak.

82′ – Doppia sostituzione nelle fila del Napoli: escono Vergara e Spavone ed entrano Marrazino e Di Dona. Standing ovation per Antonio Vergara.

79′ – GOOOOL DEL NAPOLI: POKER PER GLI AZZURRI!! 4-1 RETE DI MERCURIO! Azione di Vergara, cross deviato che favorisce Spavone. Appoggio per Mercurio, che scarica un tiro raso terra che si insacca in porta.

78′ – Ammonito Orfei per fallo su Spavone. Doppio cambio per la Spal: escono Moireau e Forapani, entrano Chillemi e Simonetta.

77′ – GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!! ANCORA AMBROSINO 3-1! Contropiede veloce degli azzurri, palla recuperata a centrocampo da Vergara che con un break taglia fuori la difesa della Spal per servire poi sulla destra in area di rigore Ambrosino. Tiro ad incrociare con il destro, che non lascia scampo al portiere.

74′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLI!! RETE DI AMBROSINO 2-1! Vantaggio Napoli: cross dalla sinistra di Giannini, che pesca sul secondo palo liberissimo Ambrosino appena entrato. Colpo di testa preciso, che coglie in controtempo il portiere.

73′ – Doppio cambio per il Napoli: entrano Ambrosino e Mercurio, escono D’Agostino e Cioffi.

72′ – Altro palo per il Napoli: grande azione di Cioffi sulla sinistra, che trova in area di rigore Spavone. Controllo e tiro chirurgico, ma il legno dice ancora no agli azzurri.

70′ – Capovolgimento di fronte: la Spal prova il tiro con Orfei, palla deviata da Giannini in calcio d’angolo. Dal corner a seguire, la squadra ospite non riesce a costruire.

69′ – Lancio lungo di Giannini, che trova Cioffi spalle alla porta. L’attaccante si gira e prova una conclusione dai 20 metri, che finisce alta.

67′ – Prima sostituzione anche per la Spal: esce Sperti entra Puletto.

65′ – Pericolo scampato per il Napoli. Contropiede in campo aperto della Spal con Orfei, che davanti ad Idasiak colpisce male e spara alto sopra la traversa.

62′ – Prima sostituzione per gli azzurrini: esce Toccafondi ed entra Gioielli.

61′ – Occasione per il Napoli. Calcio di punizione battuto dalla trequarti da Cioffi. Colpisce Marchisano, palla che termina di poco alta sopra la traversa.

51′ – Occasione Napoli. Azione sulla sinistra con Giannini, che trova D’Agostino in area di rigore. Cross per Cioffi che non riesce ad agganciare. Una carambola favorisce il portiere della Spal.

48′ – Azione d’attacco della Spal, chiusa da Barba in anticipo, che viene colpito da Wilke Braams in ritardo. Il difensore del Napoli è costretto ad uscire temporaneamente dal campo.

46′– Inizio forte della Spal, con Moireau che attacca sulla destra. La palla arriva a Wilke Braams, che calcia fuori.

SECONDO TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo.

45′ – L’arbitro concede 2 minuti di recupero.

42′ – GOL DELLA SPAL! 1-1! La squadra ospite trova il pareggio con una grande azione sulla destra, che si conclude con una carambola in area di rigore che favorisce Wilke Braams. L’attaccante con un tiro sbilenco trova una traiettoria imparabile per Idasiak.

38′ – Ammonito Sperti della Spal. Il giocatore nel tentativo di opporsi al tiro di Toccafondi, colpisce la palla con il braccio. Dalla punizione a seguire il tiro Cioffi finisce di poco a lato sul palo del portiere.

26′ – Altra occasione per il Napoli. Lancio in profondità di Vergara che pesca D’Agostino. A tu per tu col portiere il giovane attaccante conclude al lato.

24′ – Rischio Napoli, errore di Costanzo in uscita. Sperti vince il rimpallo, che è leggermente lungo e favorisce l’uscita bassa di Idasiak. Dagli sviluppi del calcio d’angolo a seguire, nulla di fatto.

23′ – Grande occasione Napoli. Azione sulla destra, Vergara dribbla in area di rigore e mette un cross perfetto per Giannini sul secondo palo. Tiro al volo ad incrociare, ma la palla si stampa sul palo interno.

22′ – Tiro forte per la Spal al limite dell’area col sinistro di Mihai, palla che finisce a lato.

20′ – Buon contropiede della Spal, al tiro va Sperti. Tiro centrale, che non mette troppo in difficoltà Idasiak. Il portiere del Napoli para senza problemi.

16′ – Ammonito Toccafondi per proteste.

15′ – GOOOOOOOL PER IL NAPOLI!! 1-0 Rete di Cioffi! Palla recuperata dalla trequarti da Toccafondi, che arriva a Vergara che con uno scavino serve Cioffi in profondità, scattato sul filo del fuorigioco. Tiro ad incrociare sul secondo palo che bacia il palo interno ed entra in porta. Vantaggio per il Napoli.

12′ – Occasione Spal! Tiro dal limite per la squadra ospite, che diventa pericoloso su deviazione. La palla si impenna e consente il tiro dal limite di Wilke Braams. Idasiak para e salva il Napoli.

6′ – Cross teso in area del Napoli dalla trequarti, Idasiak esce e in presa sicura anticipa l’attaccante della Spal.

3′ – Ammonito Mihai per un brutto fallo ai danni di Vergara.

2′ – Calcio d’angolo per il Napoli battuto da Toccafondi, liberissimo Marchisano in area colpisce di testa. Para Rigon e nega il vantaggio agli azzurrini.

1′ – Inizia la partita tra Napoli e Spal.

PRIMO TEMPO

ORE 11.50 – Calciatori in campo per il riscaldamento, fischio d’inizio previsto per le ore 12.30.

NAPOLI SPAL PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Gioielli, De Marco, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

SPAL (4-3-3): Rigon; Saio, Nador, Csinger, Yabre; Forapani, Mihai, Sperti; Orfei, Moireau, Wilke Braams.

A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Simonetta, Martini, Fiori, Valdesi, Puletto, Roda, Abdalla, Chillemi. Allenatore: Piccareta.

NAPOLI SPAL PRIMAVERA, COME CI ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spal, match valido per la 16esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono reduci dalla splendida vittoria ottenuta in trasferta contro il Genoa per 1-2 che ha portato la squadra al 9° posto in classifica con 22 punti, ovvero a solo due lunghezze dalla zona playoff e con 5 punti di vantaggio su quella playout. Gli spallini, invece, sono reduci da ben 5 K.O. consecutivi: l’ultimo ottenuto in casa contro l’Inter per 0-2 e che ha portato la squadra della città di Ferrara al 16° e terzultimo posto della classifica con 14 punti.

Formazioni Napoli Spal Primavera

ASSENTI HYSAJ E COLI SACO

Per il Napoli di mister Nicolò Frustalupi questa può essere l’occasione giusta per dare un chiaro indirizzo al tipo di campionato che i partenopei potranno affrontare: un successo direbbe che ci sono le condizioni per lottare per traguardi anche superiori a quello della salvezza. Battere la Spal non sarà comunque semplice, anche in virtù delle assenze tra le fila degli azzurrini. Durante la sfida con il Genoa, purtroppo, Daniel Hysaj ha rimediato una frattura al naso e non sarà della sfida così come Coli Saco, squalificato. Entrambi i calciatori non compaiono nella lista dei convocati diramata dal club.

