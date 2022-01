Napoli interessato a Raspadori, spunta un problema: i dettagli

Il prossimo anno il Napoli si ritroverà a dover effettuare un sostanzioso cambiamento all’attacco, visto il certo addio di Lorenzo Insigne e quello probabile di Dries Mertens, con cui per ora non c’è accordo per il rinnovo del contratto.

Calciomercato Napoli, piace Raspadori

La società sta iniziando a guardarsi intorno per un eventuale sostituto e tra i nomi sondati c’è anche quello di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Al Napoli il calciatore piace, ma la strada per arrivare al suo acquisto (a giugno) è decisamente in salita.

FOTO: Getty – Raspadori Sassuolo

Accordo lontano con il Sassuolo

Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato al TG Rai Sport, l’accordo economico tra le due società è molto lontano e dal Napoli filtra pessimismo: se il Sassuolo non abbasserà le pretese, si virerà su altri profili.