JANUZAJ NAPOLI – Il calciomercato è protagonista assoluto in queste ore, sono tante le squadre che stanno chiudendo acquisti per rafforzarsi, ma molti club stanno anche iniziando a programmare in vista della prossima stagione. Tra questi c’è il Napoli che dovrà sostituire Lorenzo Insigne, che andrà al Toronto.

Mercato Napoli, l’erede di Insigne può essere Januzaj

La sorpresa arriva dal Belgio. Infatti, secondo quanto riporta il portale Voetbal24 con conferme anche dalla stampa spagnola, il nome che in queste ore starebbe sondando la dirigenza è quello di Adnan Januzaj.

FOTO: Getty – Januzaj Real Sociedad

L’attaccante belga (25 anni) è in scadenza di contratto in estate con il Real Sociedad e per ora non c’è accordo per il rinnovo. Quindi, proprio come Insigne, potrebbe trasferirsi a parametro zero. A giocare in favore del Napoli potrebbe essere anche il connazionale Dries Mertens, che potrebbe convincerlo a vestire l’azzurro. Sulle tracce dell’attaccante ci sono anche Real Betis e Siviglia.