Ufficiale, non ha convinto e lascia il Napoli: ceduto al Palermo

Si muove anche in uscita il Napoli in sede di calciomercato. Il d.s. Giuntoli è attento non solo alle dinamiche della prima squadra, ma anche a quelle della Primavera.

In questo senso è da registrare l’addio di un calciatore che lascia la formazione allenata da Nicolò Frustalupi: si tratta di Aziz Touré.

FOTO: SSC Napoli – Allenamento Aziz Touré

Il centrocampista classe 2002 era arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Palermo, ma con la maglia degli azzurrini non ha convinto troppo: motivo per cui i due club hanno deciso di recidere l’accordo in anticipo con Touré che è tornato in Sicilia.

Per l’ivoriano solo 4 presenze in campionato (condite da un’espulsione) e 2 in Coppa Italia. Al suo posto il Napoli ha acquistato Duccio Toccafondi, ex giocatore di Empoli e Atalanta.