Il calciomercato invernale si aprirà ufficialmente lunedì 3 gennaio, ma il Napoli è già a lavoro per piazzare subito qualche acquisto. Non solo la prima squadra con il possibile arrivo di Tuanzebe, anche la Primavera è alla ricerca di rinforzi e il lavoro dello scout azzurro ha già prodotto risultati.

In arrivo Duccio Toccafondi: rinforzo per la Primavera del Napoli

In queste ore per la formazione di Nicolò Frustalupi, autrice di un ottimo campionato fin qui, si sta per avvalere di un nuovo calciatore: Duccio Toccafondi. Si tratta di un centrocampista con spiccate qualità offensive, abile anche a giocare da trequartista, che ha disputato la prima parte di stagione tra le fila dell’Empoli (squadra campione d’Italia Primavera) con cui però non ha collezionato nessuna presenza.

Duccio Toccafondi

Il calciatore, classe 2003, è stato svincolato a metà dicembre: il Napoli ha fiutato l’affare e ha di fatti quasi concluso l’accordo per l’arrivo del giocatore. Toccafondi ha iniziato il percorso da calciatore nel settore giovanile del Prato, prima di passare all’Atalanta, club leader per la formazione dei giovani in Italia. Il ragazzo ha poi girovagato ancora in prestito a Spezia, ancora a Prato prima di essere svincolato e lasciato all’Empoli. Anche i toscani hanno deciso di svincolarlo e ora l’occasione di passare al Napoli. Un rinforzo utile per raggiungere l’obiettivo della salvezza.