“Ha dimostrato una cosa fondamentale”: il giornalista celebra Insigne

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a “3° Tempo, la partita continua“, programma in onda su Tele A, e ha parlato della scelta di Insigne di firmare per il Toronto FC:

“La posizione in classifica del Napoli legittima le sue ambizioni. Gli azzurri hanno affrontato diverse vicissitudini nel corso della stagione ma hanno saputo reagire benissimo. La dimostrazione di Insigne è stata di grande professionalità e attaccamento alla maglia, darà ancora una grande mano”.

Jacobelli Insigne Napoli

Jacobelli: “Scudetto? Napoli e Atalanta combatteranno”

Dopo la 23esima giornata di Serie A, il Napoli si è piazzato al secondo posto alle spalle dell’Inter. Per lo Scudetto è ancora tutto aperto, secondo Jacobelli.

Scontro a due Inter-Napoli? “Il Milan, senza Kjaer e Tomori, è in frenata. Al momento, Napoli e Atalanta sono all’altezza dell’Inter. Per gli azzurri, conforta la sua condizione fisica e atletica: potrà battersi fino alla fine per lo scudetto”.