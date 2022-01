Papu Gomez al Napoli? Arriva la notizia sul futuro

Il Napoli sta cercando un sostituto di Insigne per la prossima stagione. Qualche ora fa è stato accostato il nome di Papu Gomez agli azzurri, visto il poco spazio dell’argentino con il Siviglia e la voglia i vestire i colori azzurri.

Calciomercato Napoli Papu Gomez (Getty Images)

Gomez-Napoli, nulla di fatto

Il calciomercato del Napoli è molto attivo in questo periodo. Dopo l’innesto di Tuanzebe, Giuntoli è al lavoro per cercare di chiudere qualche altro colpo e anticipare anche il lavoro per l’estate. Nel corso di 90° Minuto su Rai Sport, Ciro Venerato ha analizzato il mercato degli azzurri, chiudendo alla possibilità di vedere Alejandro Gomez al Napoli.

“Arrivano secche smentite del club azzurro sulle voci provenienti da Siviglia. Il Napoli non è interessato a Papu Gomez. Non sarà lui l’erede di Insigne a luglio“.