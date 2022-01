Bologna-Napoli, arbitra Marinelli: la designazione completa

Archiviata la sfida contro la Sampdoria, il Napoli mette nel mirino il 22esimo turno di Serie A. Si giocherà lunedì sera al Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gli azzurri hanno intenzione di continuare a vincere per proseguire la rincorsa alla vetta e alle prime e per tenere a distanza le inseguitrici. I padroni di casa, invece, vogliono tornare a far punti dopo la sconfitta in extremis rimediata ieri sera a Cagliari.

Arbitro Marinelli Bologna Napoli (Getty Images)

Serie A, Bologna-Napoli: arbitra Marinelli

L’AIC ha reso note le designazioni arbitrali per il 22esimo turno di Serie A. Per Bologna–Napoli ci sarà Livio Marinelli della Sezione di Tivoli. Ecco le designazioni complete:

BOLOGNA – NAPOLI

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO