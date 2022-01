Buone notizie per il Napoli: due calciatori tornano negativi al Covid-19

Arrivano buone notizie per il Napoli per quanto riguarda i casi positivi al Covid-19. Mentre Spalletti e la squadra si preparano per la sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia prevista per domani 13 gennaio, dall’infermeria arrivano novità che fanno esultare il tecnico ma anche gli altri calciatori.

Alex Meret, Napoli-Leicester City

A dare la buona notizia sono le negatività di Meret e Malcuit, i due calciatori sono risultati negativi al tampone al Covid-19. Ad annunciare la notizia è la stessa società tramite il proprio account ufficiale Twitter.

ECCO IL TWEET: