Calciomercato Napoli, arriva la cessione: c’è l’accordo

In queste ore convulse, in cui domina l’incertezza relativa alla partita fra Juventus e Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare per ritoccare la rosa azzurra.

Oltre all’esigenza di rinforzare la squadra in entrata, per cui è sempre più vicino l’arrivo di Axel Tuanzebe, il ds deve fare i conti anche con l’esigenza di sfoltire la rosa cedendo quei giocatori che non rientrano più nei piani di Spalletti. Proprio in queste ore, è stata definita la prima cessione di questo calciomercato invernale.

Calciomercato Napoli Costa Parma (Imago)

Calciomercato Napoli, Costa al Parma

Secondo quanto riporta Niccolò Schira, infatti, è stata definita la cessione di Filippo Costa al Parma.

Il terzino ex Spal dovrebbe trasferirsi in Emilia sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Felice Luongo