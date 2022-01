Elmas e Lozano disponibili per la Juve? Dipende da un fattore

La sfida di giovedì sera contro la Juventus rappresenta un crocevia importante per il Napoli. Vincere significherebbe essere più forti del destino e della sfortuna e, soprattutto, mettere la Juve a 8 punti di distanza. Perdere, al contrario, significherebbe riaprire le porte alla corsa Scudetto proprio ai bianconeri che si metterebbero a -2.

Lozano Napoli (Getty Images)

Elmas torna per la Juventus, Lozano no

Il Covid-19 ha preso di nuovo di mira il Napoli. Ci sono diversi positivi in casa azzurra, tra cui Hirving Lozano ed Elif Elmas (entrambi fermi all’estero) ma per il centrocampista macedone ci sono speranze di rivederlo in campo contro la Juventus. A spiegarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Elmas in queste ore tornerà alla base, appena sarà egativo. Salvo contrattempi, sarà tra i convocati dello Stadium. Si attende il molecolare che Lozano in queste ore sta facendo in Messico: senza esito negativo, non potrà imbarcarsi sul volo che ha prenotato per questa sera con scalo a Madrid. È una corsa contro il tempo, ma difficile che sia presente giovedì sera”.