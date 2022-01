Rinvio Juventus-Napoli, la decisione: indizio dalla Supercoppa

Juventus-Napoli si gioca, così come tutto il 20esimo turno della Serie A. Il Covid-19 è tornato a spaventare anche il mondo del calcio ma le tantissime positività non fanno fare marcia indietro alla Lega Calcio.

Napoli Juventus

Repubblica – La Lega Calcio non rinvia Juve-Napoli

L’edizione odierna di Repubblica spiega che Juventus-Napoli non sarà oggetto di rinvio. Le due società, come molte altre di Serie A, hanno individuato alcuni calciatori positivi al Covid-19 ma ciò non preoccupa la Lega Calcio.

“La Serie A prova a resistere al Covid: ieri sono state registrate solamente tre nuove positività. Il

Consiglio di Lega, che si è riunito ieri, ha anche confermato che la Supercoppa si giocherà, come previsto, mercoledì 12 a San Siro”.

Juventus-Napoli? “La Lega non ha voluto concedere deroghe, in coerenza con questi due

anni: se ci sono le condizioni minime per farlo, si gioca. Il rischio è che a intervenire siano le ASL, per cui con loro si cercherà un confronto per organizzare una linea comune. Intanto quella di Napoli, che l’anno scorso provocò l’eterno rinvio della gara di Torino tra gli azzurri e la Juve, non ha elementi di preoccupazione, perché i contagiati sono fuori dall’Italia”.