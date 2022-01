Napoli, Spalletti prova la formazione anti-Juve: ok Insigne, novità a centrocampo

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro per preparare la sfida alla Juventus di giovedì sera. Il tecnico dovrà fare a meno degli africani e dei positivi al Covid-19: dunque con una squadra pesantemente rimaneggiata.

Fabian Ruiz Osimhen Napoli (IMAGO)

Juventus-Napoli, le scelte di Spalletti

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione del Napoli in vista della sfida alla Juventus di giovedì sera.

“La prima buona notizia dell’anno per Spalletti è arrivata: con la Juventus Insigne sarà al suo

posto. Fabian ieri, invece, ha svolto seduta per conto suo, dando segnali di parziale ritorno alla normalità. Ma è evidente che, al momento, là nel mezzo ci sarebbe posto per Lobotka e Demme. Alle spalle di Mertens si muoveranno Insigne, Politano e Zielinski. I pasticci sono in difesa dove davvero le soluzioni sono col contagocce: l’unica vera incertezza riguarda dove piazzare Malcuit, se a destra o sinistra della linea a 4 che verrà completata da Juan Jesus, Rrhamani e Di Lorenzo“.