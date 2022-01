Barcellona, problemi per tesserare Ferran Torres: il motivo

Il Barcellona ha acquistato Ferran Torres dal Manchester City per 55 milioni di euro. L’attaccante spagnolo è un super colpo di mercato ma sono sorti dei problemi per tesserarlo nell’immediato. Il motivo riguarda il tetto ingaggi che non permette ai blaugrana di registrare nuovi calciatori se prima non cede qualche calciatore con uno stipendio elevato.

Ferran Torres Barcellona

Barcellona, Ferran Torres a rischio: i dettagli

L’acquisto di Ferran Torres è a rischio per il Barcellona. I blaugrana hanno puntato fortemente sul giovane attaccante spagnolo ma ora rischiano di vederlo sfumare per il Fair Play Finanziario che ha costretto a cedere Messi la scorsa estate.

Xavi, in conferenza stampa, ha parlato della situazione economica del club catalano.

“Ferran Torres viene da un infortunio importante. Si impegna molto e sono sicuro che ci darà tanto, non ho dubbi. Può giocare in diversi ruoli, sono molto contento dello sforzo fatto dalla società per prenderlo”.

Quando sarà registrato? “Vedremo com’è la situazione del tetto salariale, se è possibile subito o più avanti. Dobbiamo prima vendere qualche calciatore. Se convinceremo Dembele a rifirmare il suo contratto e ad abbassare la sua paga, ci permetterà di firmare Torres e speriamo che possa succedere“.