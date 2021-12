Sarri: “Il calcio moderno non mi piace, ma tanto tra un paio d’anni saluto”

Nel corso del post-partita dopo il successo per 3-1 contro il Venezia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è nuovamente soffermato su un argomento già trattato in precedenti interviste, cioè la presenza di troppe partite da giocare e di come un calcio così proprio non gli piaccia.

Sarri, Lazio

Il tecnico ha dichiarato: “Non abbiamo avuto le settimane d’allenamento, da agosto non abbiamo avuto più una settimana normale. Diventa difficile, mancandoti il lavoro giornaliero il lavoro diventa di routine“.

“Ti manca tutto il contesto settimanale in cui potresti innescare il senso del divertimento ai giocatori. Ma questo è il calcio moderno e questo problema non riguarda me: io sono vecchio abbastanza, tra un paio d’anni vi saluto.”

Felice Luongo