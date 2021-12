Sarri criptico sul futuro, lascia il calcio? “Ormai è troppo difficile”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Europa League che attende i biancocelesti contro il Galatasaray, sottolineando quanto il calcio sia cambiato negli ultimi anni.

Sarri, Lazio

Sarri: “Non so se questo calcio mi piacerà”

Maurizio Sarri ha parlato della prossima sfida al Galatasaray e delle difficoltà di affrontare una stagione tanto impegnativa.

“La partita con il Galatasary è difficile e importante; andare agli ottavi di finale sarebbe già un primo traguardo importante. E ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarci, visto che è da agosto che non lo facciamo. Per noi sarà una sfida complicata, il Galatasary è primo nel girone ed è ancora imbattuto fuori casa“.

“Il calendario? Visto quanto è diventato serrato negli ultimi tempi, andrà sempre peggio e questo lavoro diventerà un altro lavoro. E non so se mi piacerà“.

“Siamo cresciuti, è vero, ma soltanto a sprazzi. Ancora non abbiamo continuità nelle prestazioni e l’obiettivo deve essere quello. In Turchia abbiamo giocato bene e abbiamo perso per un episodio. Spero che domani si metta in campo la nostra versione migliore“.