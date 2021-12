Non solo il Napoli, quali sono le altre squadre che proseguono il proprio percorso in Europa League

Grazie al fantastico successo per 3-2 contro il Leicester, il Napoli accede ai sedicesimi di Europa League, turno in cui affronterà una delle sette squadre “retrocesse” dalla Champions (gli azzurri non potranno affrontare l’Atalanta).

Vediamo ora, nel dettaglio, la situazione finale girone per girone: chi si è qualificato direttamente agli ottavi, chi ai sedicesimi, chi “retrocede” in Conference League e chi invece deve salutare la competizione.

FOTO: Getty – Napoli Leicester

GIRONE A

Lione – qualificata agli ottavi Glasgow Rangers – qualificata ai sedicesimi Sparta Praga – retrocessa in Conference League Brondby – eliminata

GIRONE B

Monaco – qualificata agli ottavi Real Sociedad – qualificata ai sedicesimi PSV – retrocessa in Conference League Sturm Graz – eliminata

GIRONE C

Spartak Mosca – qualificata agli ottavi Napoli – qualificata ai sedicesimi Leicester City – retrocessa in Conference League Legia Varsavia – eliminata

GIRONE D

Eintracht Francoforte – qualificata agli ottavi Olympiakos – qualificata ai sedicesimi Fenerbache – retrocessa in Conference League Anversa – eliminata

GIRONE E

Galatasaray – qualificata agli ottavi Lazio – qualificata ai sedicesimi Olympique Marsiglia – retrocessa in Conference League Lokomotiv Mosca – eliminata

GIRONE F

Stella Rossa – qualificata agli ottavi Sporting Braga – qualificata ai sedicesimi Midtjylland – retrocessa in Conference League Ludogorets – eliminata

GIRONE G

Bayer Leverkusen – qualificata agli ottavi Betis Siviglia – qualificata ai sedicesimi Celtic – retrocessa in Conference League Ferencvaros – eliminata

GIRONE H

West Ham – qualificata agli ottavi Dinamo Zagabria – qualificata ai sedicesimi Rapid Vienna – retrocessa in Conference League Genk – eliminata