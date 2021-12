Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League: quando gioca e le possibili avversarie

Il Napoli batte il Leicester, grazie alla doppietta del diamante grezzo Eljif Elmas e la rete di Adam Ounas, posizionandosi al secondo posto del girone mentre Lo Spartak Moscow trionfa contro il Legia Warsaw. Risultato dato dai due scontri in cui ha trionfato la squadra russa nei due incontri con i partenopei.

Il Napoli dovrà, dunque, affrontare prima i sedicesimi abbandonando la possibilità di accedere direttamente agli ottavi classificandosi da prima al comando del girone. Un caso non del tutto ottimale per gli azzurri che restano aggrappati alla competizione europea e che ora dovranno attendere i sorteggi per scoprire la prossima rivale con cui fare i conti.

Napoli-Leicester

Sfidante di notevole importanza, proveniente dalla competizione per eccellenza europea ovvero la rinomata Champions League, la cui come al solito ha stupito anche quest’anno per quanto riguarda le terze classificate retrocesse in Europa League.

Le possibili candidate e le date dei playoff

Numerose sorprese che ora abbracciano la possibilità di dover incontrare il Napoli, le squadre in questione riguardano:

Lipsia

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol

Zenit

Barcellona

Siviglia

Si annunciano ostici i playoff di Europa League, che si terranno il 17 e 24 febbraio mentre gli ottavi si disputeranno il 10 e 17 marzo. I partenopei per adesso dovranno solo sperare che le loro sorti siano abbordabili per rendere più facile il loro passaggio, ma tenendo comunque conto delle capacità di tutte le possibili sfidanti con nessuna esclusa.