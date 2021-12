Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali: Petagna ed Ounas titolari

Buonasera a tutti e benvenuti al live testuale di Napoli-Leicester, gara valida per la sesta ed ultima giornata del girone di Europa League. Le due squadre sono divise da un solo punto e si giocano il tutto per tutto nella sfida in programma alle 18:45.

Azzurri e Foxes sono entrambi in piena emergenza. Il Napoli infatti deve fare i conti con i tanti infortuni che stanno minando la stabilità della squadra. Il Leicester, invece, è in piena emergenza Covid, con ben 7 calciatori positivi. Entrambi i team, però, vogliono vincere per raggiungere il primo posto nel girone ed evitare lo spareggio a febbraio per gli ottavi di finale.

Spalletti Napoli

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Dewsbury-Hall, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

GLI AGGIORNAMENTI