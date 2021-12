SSC Napoli, dalle ore 13:00 arrivano gli $NAP Fan Token: prezzi e dettagli

Nelle scorse settimane la SSC Napoli aveva annunciato la propria collaborazione con Socios.com, piattaforma che si occupa di lanciare Fan Token nel mondo dello sport.

I Fan Token possono essere considerati come delle “azioni" acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. In che modo? Partecipando a sondaggi o ricevendo promozioni esclusive per scegliere il design degli stadi, gli inni celebrativi, i motti d’ispirazione, le sfide tra i giocatori, i modelli di magliette esclusive e molto altro. Clicca qui per leggere la guida completa sugli $NAP Fan Token di SpazioNapoli.

$NAP Fan Token

$NAP Fan Token, il lancio

Oggi 1 dicembre 2021 alle ore 13:00, arriveranno ufficialmente i Fan Token della SSC Napoli (chiamati $NAP Fan Token) sull'applicazione ufficiale di Socios.

Ne saranno disponibili 250mila, al prezzo di 2 euro per Token, e verranno resi acquistabili in due fasce orarie:

dalle 13:00 alle 15:00 , con un limite massimo di 25 Token acquistabili;

, con un limite massimo di acquistabili; dalle 15:01 in poi con un limite massimo di 100 Token acquistabili.

Se i complessivi 250mila Token messi a disposizione da Socios verranno interamente esauriti nella fase 1 (dalle 13:00 alle 15:00), non ce ne sarà una seconda.

Durante questo periodo di tempo, gli $NAP Fan Token verranno venduti a prezzo fisso (2 euro per Token) per permettere il lancio del nuovo asset digitale. Una volta terminato, il valore di un Fan Token sarà determinato dall'oscillazione tra domanda e offerta.

Solo i tifosi che prenderanno parte all'offerta di domani potranno partecipare al primo sondaggio che interesserà il Napoli e i calciatori azzurri; sondaggio che ancora deve essere svelato.