Cosa sono gli $NAP Fan Token del Napoli e come funzionano?

Tra le novità di giornata, il Napoli ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per una nuova partnership con Socios. Ma di cosa si tratta?

Socios.com è una piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club di calcio o ad altre società che appartengono al mondo dello sport. Il sistema è stato creato da Chiliz, una criptovaluta che è il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento.

Cosa sono i Fan Token?

I Fan Token possono essere considerati come delle “azioni" acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. Un Fan Token è trattato in criptovalute, quindi per comprarne uno o più di uno è necessario scambiare il proprio denaro in criptovaluta (un processo gestito dalla piattaforma stessa a cui ci si rivolge).

Il valore del Fan Token ($NAP Fan Token nel caso della SSC Napoli) oscilla nel corso tempo in base all'andamento della criptovaluta Chiliz: in sintesi, può acquisire valore o perderlo. Nel lungo periodo il meccanismo dei Fan Token può rivelarsi cruciale per una società di calcio, che in questo modo può finanziarsi in tempi rapidi (senza passare dal sistema bancario); il tutto sfruttando la propria base di tifosi in tutto il mondo.

Napoli Socios

A cosa servono i Fan Token?

In che modo i fan possono influenzare concretamente le decisioni di un club? Le possibilità sono varie e principalmente riguardano decisioni legate al marketing: dai design degli stadi, agli inni celebrativi, ai motti d’ispirazione, le sfide tra i giocatori, i modelli di magliette esclusive e molto altro.

I Fan Token, dunque, forniscono ai proprietari l’accesso ai diritti di voto in sondaggi, premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità abilitate per AR, forum di chat, giochi e concorsi sull’app mobile Socios.com. I tifosi possono anche aspettarsi esperienze esclusive, come incontrare leggende del club sia del passato che del presente, andare dietro le quinte dello stadio o giocare partite nello stadio stesso.

Quanto costa uno $NAP Fan Token?

I dettagli su quando verranno lanciati i $NAP Fan Token, così come il prezzo e la fornitura, saranno rivelati a breve.

La rete di Socios.com e la partnership con il Napoli

Attualmente Socios.com conta su una rete internazionale d’élite di oltre 35 squadre sportive tra le più note al mondo. Tra queste: Barcellona, ​​Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Manchester City, Inter, Arsenal, la nazionale argentina e quella portoghese. Al di fuori del mondo del calcio, la piattaforma coinvolge un numero di squadre di vertice in Formula 1, eSports e cricket.

L'Inter, ad esempio, ha stretto un accordo con Socios.com che porterà nelle casse nerazzurre circa 20 milioni di euro a stagione. ll logo $Inter Fan Token, tra l'altro, ha sostituito lo storico main sponsor Pirelli sulle maglie dei calciatori nerazzurri (lo stesso ha fatto anche la Roma con la societ di crypto Digitalbits).

Così come riportato dal comunicato ufficiale della SSC Napoli, "la partnership con Socios.com rappresenta per la SSC Napoli un’ulteriore opportunità per raggiungere i propri tifosi in tutto il mondo e interagire con loro con modalità nuove ed originali. I sondaggi e le attività di engagement che il Napoli creerà con Socios.com contribuiranno a far crescere la presenza del marchio del club a livello internazionale, rafforzando le relazioni quotidiane con la propria fan base globale".