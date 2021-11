Spalletti: "Infortuni? Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario. Sapevamo avremmo incontrato difficoltà"

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Spartak Mosca-Napoli, quinta giornata del girone di Europa League. Ad accompagnare il mister azzurro ci sarà anche Juan Jesus.

GLI INFORTUNI - "Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende o per lo meno ad avere un destino straordinario. Mi aspettavo con pazienza questi primi colpi di difficoltà, quando andava tutto bene sapevamo che sarebbero arrivati momenti più complicati. Avere una rosa così ampia ci dà l'opportunità di riuscire a sopperire alle mancanze dei calciatori che non avremo a disposizione".

LA SCONFITTA CON L'INTER - "Quando ho detto che ci è mancato coraggio non intendevo in generale ma solo ad un momento della partita. L'Inter è una squadra forte che con Inzaghi sta proseguendo un ottimo lavoro fatto anche precedentemente, come ho fatto anche io. Dopo il 3-1 qualsiasi squadra avrebbe mollato, mentre noi siamo riusciti ad alzare la testa e forse avremmo meritato anche il pareggio. Quando parlo di coraggio intendo a scelte meno comode e più fantasiose nella parte centrale della partita, dove invece ci siamo accontentati di buttare la palla in fallo laterale e spezzare la loro azione. Avrei voluto più coraggio in quella fase della partita, come abbiamo fatto alla fine, limitando anche la loro bravura nelle ripartenze".

Juan Jesus e Spalletti in conferenza stampa

REAZIONE DOPO LA SCONFITTA - "Anch'io sono curioso di vedere che reazione avremo dopo la sconfitta con l'Inter. Quando le partite sono così ravvicinate non hai molto tempo in cui poter parlare, ma ci siamo focalizzati soprattutto su quello che dicevamo prima. Noi preferiamo che ci attacchino, così lasciano spazio, poi la differenza la fa la pressione che si va a fare sugli avversari. Dobbiamo alzare il livello in questi aspetti, a Milano abbiamo sbagliato soltanto nell'accontentarci di rompere le azioni altrui. Ciò che mi piace è la reazione che ho visto nel primo allenamento dopo la sconfitta, loro sono venuti qui, hanno alzato la testa e stamattina hanno fatto un grandissimo allenamento, qualsiasi cosa proponi sono sempre pronti ad ascoltare. Come bilancio generale siamo su livelli estremamente positivi, nonostante ci sia qualcuno che vuole farci pesare di più questa sconfitta, che però resta soltanto una".

LIVELLO CALCIO RUSSO - "Il livello del calcio europeo è alto, quello russo si può paragonare al nostro calcio. Soprattutto le squadre più forti in Russia sono a livello del nostro calcio".

SULLA QUALIFICAZIONE E MERTENS - "L'intenzione è chiudere subito la qualificazione e vogliamo farlo, non vogliamo portarla oltre. Mertens è uno dei giocatori a disposizione".