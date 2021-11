Auriemma attacca Lozano: "Non lo puoi dire! Vuoi vedere che ora la colpa è nostra?!"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato su Radio Marte la spiegazione data da Lozano alla recente intervista in cui ha detto di ambire di giocare in un club più importante del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Lozano dice che noi abbiamo travisato le sue parole. Ora vuoi vedere che la colpa è la nostra!? Caro Lozano, non c'è lingua più simile all'italiano dello spagnolo, non abbiamo travisato nulla. Tu hai detto che ambisci ad un club più grande, nessuno dice il contrario, ma non puoi dire che noi abbiamo travisato. Soprattutto perché giochi in una squadra sostenuta da un intero popolo.

Lozano Napoli

Hai detto che tua moglie ha amici napoletani e i tuoi figli crescono e si trovano benissimo in città. E perché, dove dovevano stare!? Tu giochi qua, a Napoli! Dove dovevano stare i tuoi figli, a Città del Messico? Che amici doveva avere tua moglie a Napoli, i veronesi?

Onestamente quando dice che lui ha detto altro, fa arrabbiare di più. Abbiamo ascoltato l'intervista con la sua voce, non c'è errore. Lui ha detto determinate cose ed è inutile che le ritratti. Se in questo momento tacesse, sarebbe meglio".