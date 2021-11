Lozano fa chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate in Messico: le sue parole

Hanno fatto scalpore le parole dell'attaccante messicano Hirving Lozano, al Napoli da due anni, pronunciate nella giornata di ieri. Ebbene, proprio il campione messicano, dopo aver ricevuto molte critiche, ha provato a fare chiarezza sul suo profilo Instagram con un lungo post dedicato alla faccenda. Queste le sue parole:

"A volte le mie parole possono essere prese dal contesto reale e qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare l'interpretazione corretta, volenti o nolenti, le travisa. Non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto. Mi interessa di più che i fatti parlino da soli".

"Questi i fatti: io vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli. Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli. Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, spero di farlo per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio, lo farò perché Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi".