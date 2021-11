Di Lorenzo: "Felice per il gol, meno per il pari. Jorginho? Tutto il gruppo lo farà per lui"

Giovanni Di Lorenzo ha siglato il gol che ha permesso all'Italia di pareggiare contro la Svizzera. Il terzino del Napoli, al termine del match, ha analizzato la gara ai microfoni di RAI Sport.

"Abbiamo una partita difficile in trasferta lunedì contro la Bulgaria. Ci sono 2 giorni per prepararla e faremo di tutto per prenderci la qualificazione".

Il gol? "Gioia personale, sono contento ma la gioia è a metà per il pareggio. Penseremo subito a lunedì per cercare la vittoria".

Di Lorenzo Italia

Di Lorenzo: "Felice per il gol. Jorginho? Gli daremo una mano"

Successivamente, Di Lorenzo ha parlato del match e del rigore sbagliato da Jorginho sullo scadere che ha costretto l'Italia al pari.

"Siamo entrati un po’ contratti in campo ma una volta sistemate le linee abbiamo messo tutto in parità Dispiace per il risultato ma siamo sicuri di fare una grande partita lunedì".

Jorginho? "Lui è il nostro rigorista, è un grande campione e tutto il gruppo gli darà una mano in questo momento complicato".