Gol Italia: segna Di Lorenzo con lo schema del Napoli

L'Italia scende in campo contro la Svizzera per la penultima gara di Qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Gli Azzurri hanno trovato il gol del pareggio al 37' con Giovanni Di Lorenzo, al secondo gol con la maglia dell'Italia.

Di Lorenzo Italia

Italia-Svizzera, Di Lorenzo in gol con lo schema del Napoli

Il gol dell'Italia è stato segnato da Giovanni Di Lorenzo su assist di Lorenzo Insigne. La curiosità riguarda la punizione battuta da Insigne. Lo schema è stato esattamente uguale a quello messo in atto dal Napoli contro la Fiorentina per il gol di Rrahmani.