Spalletti elogia Mourinho: "Migliora la qualità dei campionati, ci ha insegnato due cose fondamentali"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la nona giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il mister di Certaldo si è soffermato su José Mourinho, allenatore dei giallorossi. Di seguito quanto evidenziato:

"Mourinho sa sempre come si fa, è uno di quegli allenatori che migliora la qualità dei campionati in cui lavora. Io ho sempre guardato allenatori più bravi di me: lui è uno di questi".

FOTO: Imago - Mourinho Roma

"Mourinho non è avvicinabile. Essere accostato a lui è un onore, ma non è avvicinabile, lui è veramente differente, ci ha insegnato l'importanza anche delle conferenze o cosa si dice fuori dallo spogliatoio".