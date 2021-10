Spalletti: "Fischi dell'Olimpico? Non me li merito, ma ho qualcosa che mi consola"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la nona giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il mister di Certaldo si è soffermato sulla possibilità di essere fischiato dai tifosi giallorossi. Spalletti, infatti, ha allenato la Roma dal 2005 al 2009 e nella stagione 2016-2017. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti Napoli conferenza stampa

“I fischi io non me li merito. Io so quanta passione, quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma. Se mi fischieranno, mi farò consolare dai ricordi di quegli applausi di quelle magnifiche partite giocando quel calcio spettacolare con dei calciatori altrettanto magnifici, portando a casa partite che hanno fatto la storia della Roma”.