Una nuova squadra vuole Messi: a svelare la notizia è Higuain! I dettagli

L'ex attaccante di Napoli e Juventus, oggi all'Inter Miami, Gonzalo Higuain, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN 360. Tra i vari argomenti trattati non è mancato un passaggio sul futuro di Lionel Messi, suo compagno di Nazionale e grande amico. Ecco quanto evidenziato:

"Non voglio mettermi nei guai, non so di Leo a Miami. Ha firmato per due anni con il Psg, ma non ci siamo messi d'accordo... Il club lo vuole, vedremo".

Dunque per Messi non è escluso un trasferimento nella MLS, da capire se l'Inter Miami proverà fin da subito l'affondo per l'argentino, oppure attenderà la scadenza del contratto della Pulce con il Psg.