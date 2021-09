Sorpresa dagli Stati Uniti: arriva l'annuncio di Higuain

L'ex attaccante del Napoli, oggi all'Inter Miami, Gonzalo Higuain, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN 360. Ecco quanto evidenziato:

"Con l'Inter Miami ho ancora un anno di contratto, qui in MLS. Al termine dell'accordo, mi prenderò un anno sabbatico, dal calcio e da tutto.

Argentina? Non vedo la possibilità di un ritorno, ci sono stati tanti anni di logorio. La mia testa era completamente distaccata dalla Nazionale. Sono in un'altra fase della mia vita, oggi la mia priorità è la famiglia. Non cambierei con nulla al mondo vedere mia figlia sorridere.

L'addio a mia mamma? Il giorno prima che mia madre morisse, mio fratello mi ha fatto un gran passaggio e io ho segnato. Sembrava tutto scritto. Lei l'ha visto, era il suo ultimo sogno".

Infine sul futuro di Messi: "Non voglio mettermi nei guai, non so di Leo a Miami. Ha firmato per due anni con il Psg, ma non ci siamo messi d'accordo... Il club lo vuole, vedremo".