Pjanic e Torreira non arriveranno al Napoli: non convincono per due motivi

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime trattative di mercato del club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli non prenderà né Pjanic né Torreira, per il bosniaco non ci sono solo problemi economici ma anche tattici. Giuntoli e Spalletti cercano un calciatore fisico, come Bakayoko. Nemmeno Torreira convince perché nel centrocampo a due non si sposa bene, mentre a tre viene visto come play e lì ci sono già Lobotka e Demme.

Amrabat corrisponde al profilo che cerca il Napoli ma, ribadisco, al momento il club non ha i 2 milioni che chiede la Fiorentina per il prestito.