Venerato frena: "La Fiorentina chiede 2 milioni per il prestito di Amrabat, ma il Napoli non ha soldi"

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime trattative di mercato del club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli ha bisogno di un centrocampista, lo chiede Spalletti ma il problema è sempre quello: per acquistare bisogna prima vendere. Il budget per gli acquisti è zero euro. La Fiorentina cede Amrabat in prestito secco a 2 milioni, ma il Napoli non ha nemmeno quelli e quindi non può presentare offerte. Non ci sono stati contatti diretti tra i club, ma posso confermare che il Napoli al momento non ha i 2 milioni per acquistare Amrabat, poi le cose possono cambiare nei prossimi giorni.

Il Napoli non prenderà né Pjanic né Torreira, per il bosniaco non ci sono solo problemi economici ma anche tattici. Giuntoli e Spalletti cercano un calciatore fisico, come Bakayoko. Nemmeno Torreira convince perché nel centrocampo a due non si sposa bene, mentre a tre viene visto come play e lì ci sono già Lobotka e Demme. Amrabat corrisponde al profilo che cerca il Napoli ma, ribadisco, al momento il club non ha i 2 milioni che chiede la Fiorentina per il prestito.

Gaetano? Vuole giocare, con la Cremonese c'è un patto d'onore di mandarlo lì in prestito in caso di cessione. Dipende anche da chi arriverà. Qualora dovesse arrivare una nuova offerta per Manolas dall'Olympiakos, che per ora non si sposta dai 5-6 milioni, il Napoli potrebbe prendere Amrabat in prestito a 2 milioni e sostituire il greco con Mustafi che è a parametro zero. E magari prendere anche un terzino sinistro. Per ora il Napoli non ha soldi e quindi chiede solo prestiti gratuiti e non onerosi".