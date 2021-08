Accostati al Napoli, smentite tre trattative. Già scelto il quarto centrale della squadra

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Devo smentire alcune voci, il Napoli non segue e non prenderà Flemming e un altro centrale del Young Boys, inoltre devo smentire l'interesse per il mediano Seri, in prestito al Bordeaux.

Non mi risulta che il club azzurro sia interessato. Smentisco anche un ritorno di Maksimovic, il quarto centrale sarà Di Lorenzo".