Venerato: "Con Pisacane si parlerà di Contini e Palmiero, bisogna aspettare per il rinnovo di Insigne. Definite altre due cessioni"

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha dato importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli.

“Pisacane è arrivato in albergo e incontrerà Insigne e Giuntoli. Il Napoli vorrebbe parlare con l'agente solo di Palmiero e Contini, ma si potrebbe toccare anche l'argomento rinnovo Insigne. Giuntoli potrebbe chiedere se ci sono offerte per il capitano da qui a fine mese. La questione rinnovo potrebbe slittare al termine del mercato.

Palmiero piace molto a Spalletti che potrebbe decidere di tenerlo in rosa fino a gennaio. Il ragazzo però vuole garanzie. Tutino invece è un nuovo giocatore del Parma, bisogna solo capire la formula se prestito con obbligo o titolo definitivo. Oggi potrebbe già raggiungere il ritiro emiliano. Subito dopo toccherà a Luperto, pronto a tornare in prestito oneroso all'Empoli.

Devo smentire alcune voci, il Napoli non segue e non prenderà Flemming e un altro centrale del Young Boys, inoltre devo smentire l'interesse per il mediano Seri, in prestito al Bordeaux. Non mi risulta che il club azzurro sia interessato. Smentisco anche un ritorno di Maksimovic, il quarto centrale sarà Di Lorenzo.

L’agente di Petagna ha ottimi rapporti con Marotta e Ausilio e avrà parlato anche di Petagna. Però, quelli dell’Inter non mi hanno mai dato grandi aperture. Se andasse via Belotti, il Torino potrebbe essere interessato a un giocatore con le caratteristiche di Petagna.

Vecino non è un giocatore che l’Inter vuole cedere. Inzaghi vuole valutarlo fino a gennaio, anche il suo agente ha sempre smentito. Berge, Zakaria e Thorsby sono questi i nomi che piacciono di più e sono ancora attenzionati. I club però non vogliono darli in prestito e il Napoli ora non può fare offerte concrete per questi giocatori.

Parisi è sempre stato sul taccuino di Giuntoli ma l’Empoli vuole far crescerlo un altro anno in casa e non lo darà in prestito”.