Mercato in uscita, Gaetano e Luperto verso nuovi prestiti: la situazione

I futuri di Sebastiano Luperto e di Gianluca Gaetano sono ancora tutti da decidere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive della possibilità di un'esperienza in prestito per entrambi. Di seguito quanto evidenziato:

"Intanto deve cedere, poi si farà i propri conti e si lancerà: ha bisogno di un esterno basso e un mediano, eventualmente. Ma la priorità, com’è stato sussurrato a Giuntoli, rimangono le cessioni, per alleggerire l’organico e anche il monte-stipendi. In difesa potrebbe uscire Sebastiano Luperto, e anche a centrocampo, dal quale potrebbe 'evadare' Gianluca Gaetano, inseguito dalla Cremonese che lo conosce bene".

Luperto, difensore reduce da una stagione a Crotone in cui ha collezionato 23 presenze, negli ultimi giorni è stato accostato all'Empoli di Andreazzoli.

Per Gaetano, invece, il ritorno a Cremona appare ormai quasi certo. Come anticipato nella giornata di ieri, la volontà del club azzurro sembrerebbe quella di rinnovare il contratto al centrocampista classe 2000 prima della nuova esperienza in prestito.