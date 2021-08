Tutino, Luperto e Ounas: il punto sulle cessioni del Napoli

Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari temi trattati, un focus sulle probabili cessioni in casa azzura. Di seguito quanto evidenziato:

“Tutino? C'è stato un vertice tra il ds Parma e quello del Napoli. Il giocatore ha già l’accordo con il Parma che però non lo sta trovando con il Napoli. La richiesta è di 7,5 milioni, che però può calare nel caso sia inserita una percentuale molto alta sulla eventuale futura rivendita. Il Parma si è spinto fino a 5,5 milioni bonus inclusi, più una percentuale sulla rivendita, ma non elevata.



Empoli e Napoli stanno parlando con molta calma di Luperto. Bisogna chiarirsi sul tipo di prestito: secco, oneroso o con eventuale diritto di riscatto.



Ounas? Due colloqui con Monza e Torino. Il Napoli ancora non ha ricevuto l'offerta da 15 milioni dell’Atlanta, ma probabilmente l'ha ricevuta l’entourage del giocatore o qualche sub agente. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia o tornare in Francia, insomma in un top campionato.



Contini? Se diventa vice rimane, sennò vuole andare via. C’è il Crotone su di lui”.